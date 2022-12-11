Экономист рассказал, когда выгоднее покупать продукты к Новому году

Некоторые товары могут подешеветь накануне праздника.

Цены на отдельные продукты и товары могут подешеветь накануне Нового года, поэтому россиянам лучше всего приобретать их в самом конце декабря. Такое мнение высказал экономист Виталий Калугин. По его словам, это связано с превышением предложения над спросом и фактором сезонности.

«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — отметил Калугин.

Экономист считает, что многие товары и продукты не станут дорожать перед самим праздником из-за стереотипного мышления владельцев магазинов. Из-за завоза одинаковых товаров предприниматели будут вынуждены конкурировать между собой за покупателей, что повлияет на общее снижение цен, сообщает Ura.ru.

Новогодний стол в этом году будет стоить дороже, чем раньше.

По мнению эксперта, больше всего перед Новым годом традиционно подорожает игристое вино. Магазины продают его в это время по максимальной стоимости, однако уже в начале января цены на шампанское поползут вниз. Остальные традиционные продукты для новогоднего стола должны подорожать не сильно. В частности, шоколад сейчас продается во многих магазинах с хорошими скидками.

Экономист подчеркнул, что встреча 2023 года будет более дорогой, чем в предыдущие годы. В среднем продукты подорожали на 15-20%. Чтобы сэкономить, Калугин советует покупать больше товаров при помощи интернет-магазинов.

«Чтобы сэкономить на приобретении новогодних подарков, стоит прибегнуть к помощи маркетплейсов. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20—25%, чем в обычном магазине», — цитирует Калугина радио Sputnik.

Во время покупки товаров в Интернете надо не только найти подходящий магазин, но и выбрать определённое время. Многие маркетплейсы предоставляют опцию, позволяющую предупредить вас о снижении цены на выбранный вами новогодний подарок.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал о категории товаров, которые подешевеют в преддверии Новогодних праздников. Эксперт заявил, что в декабре традиционно снижаются цены на летние сезонные продукты.

В декабре россияне могут столкнуться с подорожанием одного из своих любимых продуктов и незаменимого товара для праздничного стола — майонеза. Эксперты отмечают, что соус очень востребован для новогодних праздников, поэтому магазины увеличат на него цену.