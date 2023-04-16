Экономист Рубини предсказал грядущие проблемы в банковской системе США

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что банковская система США в ближайшее время столкнется с серьезными трудностями.

По его словам, исходя из текущих условий, вероятность рецессии в экономике США значительно возрастает .

Нуриэль Рубини сказал, что основная проблема связана с региональными банками, которые кредитуют ипотеку, коммерческую недвижимость, а также малый и средний бизнес.

После банкротства Silicon Valley Bank, более мелкие банки усложнили процесс кредитования.

“Соединенные Штаты движутся к кредитному кризису, который приведет к рецессии. Этот кризис значительно увеличивает вероятность гораздо более серьезной рецессии, чем раньше. В результате мы сталкиваемся с опасной проблемой для значительной части американской банковской системы», — говорит Рубини.