Экономисты: авиабилеты на зарубежные направления подорожают

Цены вырастут из-за повышения курса доллара и евро — впервые за два года они прибавили в стоимости по два рубля.

Но поводов для паники нет, утверждают эксперты. Продукты в Краснодарском крае существенно не подорожают. Возможен рост цен только на бытовую и цифровую технику, причем не сразу, а через несколько месяцев, и при условии, что рубль не стабилизируется.

А вот тех, кто собирается отправиться на самолете за границу, может ожидать неприятный сюрприз.

«Поскольку и российские, и зарубежные авиакомпании устанавливают цены в иностранной валюте раз в неделю, то, естественно, вчера был установлен новый курс, который уже учел снижение рубля, и авиационные билеты подорожали. Но это не значит, что они будут дорожать в течение длительного периода», — пояснил доктор экономических наук Александр Полиди.

В целом же экономисты отмечают, что резкого скачка цен опасаться не стоит, как и повышенных темпов инфляции.

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