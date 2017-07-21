«Экопоезд волонтеров мира» прибыл в Сочи

Добровольцы проводят экологические десанты в заповедных и памятных местах по всему Краснодарскому краю.

Волонтеры из Апшеронска и Краснодара, совместно с экодружиной курорта навели порядок на территории сада-музея «Дерево Дружбы», а также приняли участие в экскурсии по нему.

Уже несколько месяцев молодежь со всего региона активно принимает участие в краевой экологической акции, которая приурочена ко Дню экологии в России и проводится в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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