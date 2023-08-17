ЭКОВАС активирует силы быстрого реагирования для восстановления порядка в Нигере

Экономическое сообщество западноафриканских государств объявило, что 17-18 августа в Аккре состоится внеочередное заседание Комитета начальников штабов государств-членов сообщества.

G Экономический Сообщество Западной Африки (ЭКОВАС) развернуло силы быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере. Объявило о проведении внеочередного заседания Комитета начальников штабов.

Главы государств и правительств ЭКОВАС политической ситуации в Нигере, состоявшейся в Абудже 10 августа Общинные начальники штабов задействовали свои Силы быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере в соответствии с директивами Совета ЭКОВАС на его внеочередном саммите.