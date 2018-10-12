Экс-чиновника посадили на четыре года за мошенничество при промывке водопровода Геленджика

Факты фиктивного проведения работ по промывке и обеззараживанию водопроводных сетей города-курорта выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В октябре суд вынес приговор по делу.

Оперативники установили, что директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») заключил ряд фиктивных договоров с аффилированной и подконтрольной ему организацией ООО «СМТ», чтобы перечислить на ее счета деньги за работы по промывке и обеззараживанию водопроводных сетей. При этом работа фактически выполнена не была. Деньги по договору в размере более 61 млн рублей были перечислены на счет фирмы. Преступление повлияло на снижение качества питьевой воды в Геленджике, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Материалы по этому делу направили в СУ СК России по краю, в отношении чиновника возбудили и расследовали уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и о незаконном предпринимательстве.

Геленджикский городской суд 1 октября признал подсудимого виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

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