Экс-директор цирка в Краснодаре получала зарплату за сварщика и костюмершу

В отношении экс-директора «Краснодарского государственного цирка» Маргариты Кохановой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, женщина фиктивно принимала на работу сотрудников, которые фактически не работали в цирке. В частности, она трудоустроила на должность электрогазосварщика сына одной из работниц. Молодому человеку требовался официальный стаж — он числился в цирке, однако на рабочем месте не появлялся, потому что все это время трудился в Москве. Более того, в учреждении даже отсутствовал электрогазосварочный аппарат. Несмотря на это, начальнику технического отдела Коханова дала указание вести учет рабочего времени нового «сотрудника», проставляя в табеле учета рабочего времени восьмичасовой рабочий день.

Все это время деньг за «сварщика» получала директор цирка — ей была передана банковская карта, на которую ежемесячно перечислялась официальная заработная плата. Всего с июня 2015 по июль 2016гг. Кохановой незаконно было присвоено более 154 тыс. рублей.

Кроме того, по данным следствия, в 2015 году директор цирка фиктивно приняла на должность костюмера женщину, которая также в дальнейшем не появлялась на рабочем месте. Действуя по аналогичной схеме, с июля 2015 года по октябрь 2016 года Коханова присвоила ее зарплату в размере более 268 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении Маргариты Кохановой было возбуждено в мае 2018 следственной частью УМВД России по Краснодару. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения. В настоящее время расследование продолжается. Свою вину Коханова не признала — по ее словам, случаев фиктивного трудоустройства не было, зарплату за подчиненных она не получала, пишет «РБК-Краснодар».

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