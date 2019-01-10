Глава республики Сергей Аксенов назначил министром жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Черняева.
Об этом сообщается на странице Аксенова в Facebook.
«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет», — написал Аксенов.
Черняев ранее возглавлял предприятие «Сочиводоканал».
Ранее сообщалось, что 3 декабря Аксенов принял отставку министра ЖКХ республики Виталия Глотова, который покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял министерство с мая 2018 года, сообщает ТАСС.
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