Глава республики Сергей Аксенов назначил министром жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Черняева.

Об этом сообщается на странице Аксенова в Facebook.

«Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет», — написал Аксенов.

Черняев ранее возглавлял предприятие «Сочиводоканал».

Ранее сообщалось, что 3 декабря Аксенов принял отставку министра ЖКХ республики Виталия Глотова, который покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял министерство с мая 2018 года, сообщает ТАСС.

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