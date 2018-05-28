Экс-главу кубанского отделения «Партии пенсионеров» посадили за посредничество во взяточничестве

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями краевого СКР.

По данным управления ФСБ России по Краснодарскому краю, бывший руководитель краевого отделения «Партии пенсионеров» Геннадий Радченко и его сообщник Андрей Матюшенко планировали передать 5 млн рублей нескольким должностным лицам краснодарской исправительной колонии № 14. За эти деньги злоумышленники собирались решить вопрос о режиме одного из заключенных, чтобы он не вышел на свободу по УДО. Оперативники ФСБ пресекли преступление. Геннадия Радченко задержали с поличным в ноябре 2016 года при получении части денег в салоне микроавтобуса в центре Краснодара, сообщает телеканал «360».

Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ об обещании посредничества во взяточничестве и ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Расследование вело СУ СК России по Краснодарскому краю. Первомайский районный суд Краснодара 15 мая признал подсудимых виновными. Андрею Матюшенко дали пять лет колонии, а Геннадию Радченко — два года. После отбытия наказания каждого лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления еще на два года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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