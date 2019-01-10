Конкурсный управляющий ФК «Кубань» Евгений Слушкин сообщил о поступлении требования Евгения Помазана о включении в реестр требований кредиторов.

Задолженность перед игроком составляет 3,3 млн рублей.

Евгений Помазан выступал за кубанский клуб в 2016-2017 годах. Сейчас голкипер играет в первенстве ФНЛ за «Балтику». В декабре 2018 года СМИ сообщили о том, что он согласился на пересмотр условий контракта с калининградским клубом. Его зарплата при этом сократится вдвое, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить. Судебное заседание по рассмотрению жалобы НАО назначили на 18 февраля 2019 года.

Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в ПФЛ.

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