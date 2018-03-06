Экс-игрок БК «Реал» Йонас Мачюлис перешел в «Локомотив-Кубань»

Контракт с 33-летним форвардом сборной Литвы рассчитан до конца сезона.

Йонас Мачюлис начинал сезон в составе мадридского «Реала», с которым в начале марта расторг контракт по обоюдному согласию. Он выступал за королевский клуб с 2014 года. В его составе стал чемпионом Евролиги (2015 год), трижды обладателем Кубка Испании и двукратным чемпионом страны. В текущем сезоне форвард провел 22 матча в Евролиге.

Ранее выступал за «Жальгирис», «Милан», «Балтаи» и «Панатинаикос».

Мачюлис принял участие в Евробаскете-2017. За сборную Литвы провел шесть встреч, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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