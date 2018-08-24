Экс-игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Нелюбов перейдет в «Урал»

Баскетболист подписал однолетний контракт с командой из Екатеринбурга.

«Мы хотели найти команду, где Иван получит игровую практику. В «Локо» он не пользовался доверием Саши Обрадовича, поэтому прошлый сезон вышел для него скомканным», — сказал представитель игрока Вадим Михалевский.

Агент отметил, что у «Урала» есть четкая программа развития, которая предполагает повышение команды в классе в ближайшей перспективе.

В прошедшем сезоне россиянин помог «Локомотиву-Кубани» выиграть Кубок России, сыграв в шести матчах Единой лиги ВТБ и одной встрече Еврокубка, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центровой Иван Нелюбов перешел в «Локомотив» в августе 2017 года.

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