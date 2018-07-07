Экс-капитан ФК «Краснодар» Гранквист прокомментировал грядущий матч Швеции и Англии

Защитник сборной Швеции отметил, что у его команды есть потрясающая возможность сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с сильной командой.

«Думаю, что мы можем показать лучший результат и насладиться игрой, если выйдем на поле с настроем, который был в предыдущих встречах. В нас мало кто верил, но с самого начала мы были уверены в себе. Это будет большая победа, но если она не состоится, то мы будем гордиться своим выступлением на турнире», — сказал Андреас Гранквист.

Шведы впервые с 1994 года пробились в 1/4 финала ЧМ, сообщает «Матч ТВ».

Матч Швеция – Англия пройдет в Самаре 7 июля.

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