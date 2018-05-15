Экс-капитан ФК «Краснодар» Гранквист вошел в состав сборной Швеции на ЧМ-2018

Также в национальную команду вызвали полузащитника «быков» Виктора Классона.

Шведы сыграют в группе F с командами Южной Кореи, Германии и Мексики, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андреас Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Он покинул команду по окончании сезона. По словам футболиста, он со своей семьей 12 лет живет за пределами Швеции и скучает по родине. Гранквист попрощался с болельщиками ФК «Краснодар». Футболист 13 мая провел в составе горожан последний матч. На поле стадиона ФК «Краснодар» выстригли игровой номер Гранквиста.

Сборная Швеции во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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