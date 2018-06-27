Экс-капитан ФК «Краснодара» Гранквист помог сборной Швеции обыграть мексиканцев

Встреча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 прошла 27 июня в Екатеринбурге.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 50-й минуте отличился защитник Людвиг Аугустинссон. Через 12 минут второй мяч в ворота сборной Мексики отправил экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, реализовав пенальти.

На 74-й минуте преимущество сборной Швеции достигло трех мячей — защитник мексиканцев Эдсон Альварес забил автогол.

В оставшееся время команды не смогли забить, матч завершился со счетом 3:0.

По итогам группового этапа сборная Швеции вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места группы F.

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