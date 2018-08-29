Экс-министр образования Кубани стала заместителем министра просвещения РФ

Ранее Татьяна Синюгина была заместителем главы Министерства образования и науки РФ.

Распоряжение о назначении заместителя министра просвещения 27 августа подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте 2017 года министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяну Синюгину назначили заместителем главы Минобрнауки РФ.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин своим указом преобразовал Министерство образования и науки в два ведомства — Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения.

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