Экс-наставник ФК «Краснодар» Олег Кононов стал главным тренером «Спартака»

Совет директоров клуба 12 ноября принял решение о назначении нового тренера.

Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который — попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Исполнявший обязанности главного тренера «красно-белых» Рауль Рианчо покидает клуб.

Воспитанник курского футбола Олег Кононов начинал свою тренерскую деятельность, работая в минских клубах «Торпедо» и «Локомотив», затем — в молдавском «Шерифе» и украинском «Металлурге» из Запорожья. Первый опыт работы главным тренером получил в львовских «Карпатах», затем возглавлял «Севастополь», сообщает пресс-служба ФК «Спартак».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2013 по 2016 год Кононов возглавлял ФК «Краснодар». В этот период специалист признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/15 по версии РФС. Олег Кононов 13 сентября 2016 года подал заявление об отставке с поста главного тренера ФК «Краснодар». Он заявил, что годы в этом клубе были самыми счастливыми в его жизни.

«Ахмат» 51-летний специалист возглавлял до ноября 2017 года. Первую часть этого сезона провел в тульском «Арсенале».

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