Экс-полузащитник ФК «Армавир» Гиоргобиани продолжит карьеру в «Урожае»

Краснодарский клуб, который выступит в первенстве ПФЛ в сезоне-2018/19, подписал с 21-летним Николаем Гиоргобиани контракт на год.

В минувшем сезоне первенства ПФЛ в зоне «Юг» Николай Гиоргобиани провел в составе «Армавира» 31 матч, в которых отметился пятью голами.

В расположении ФК «Урожай» также находится бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Игорь Падерин, в сезоне-2017/18 выступавший за ФК «Армавир».

Помимо Гиоргобиани, на данный момент в заявке ФК «Урожай» значатся шесть футболистов — Альберт Цховребов, Сергей Бендзь, Тарас Царикаев, полузащитники Георгий Габулов, Владимир Быстров и Олег Власов.

В расположении «Урожая» к старту сезона-2018/19 ПФЛ готовятся воспитанники ФК «Кубань» — 18-летний голкипер Максим Бориско, 17-летний защитник Евгений Коломиец и 18-летний полузащитник Илья Азявин, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» является преемником «Кубани» и в предстоящем сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Тренировать команду будет Владимир Газзаев.

Все новости по теме:

Футбольные трансферы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник