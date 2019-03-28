Экс-ректор Тимирязевской академии Галина Золина премировала себя на 1,5 млн рублей

Нарушения в финансовой деятельности вуза выявила Счетная палата РФ. После этого ведомство направило обращение в Генпрокуратуру.

В ходе проверки установлено, что Золина, находясь в должности и. о. ректора, в декабре 2017 года дважды выписала себе стимулирующие выплаты на 490 и 300 тыс. рублей. Деньги были выделены из бюджета.

Также она в августе получила премию в 600 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход деятельности академии, что законом не предусмотрено.

Счетная Палата сочла премии необоснованными, поскольку Минсельхоз, в ведении которого находится академия, не издавал указов об этих выплатах. В связи с этим составлено обращение в Генеральную прокуратуру, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Галина Золина перешла на работу в академию К. А. Тимирязева в декабре 2016 года.

Галина Золина ушла с поста ректора академии Тимирязева в сентябре 2018 года.