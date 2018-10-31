Экс-руководству «Кубанского универсального банка» предъявили окончательное обвинение

Бывшие сотрудники обанкротившегося краснодарского банка проходят по делу о выводе средств из кредитной организации.

По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу денег из банка незадолго до того, как Банк России отозвал у него лицензию. Бывшего председателя правления КБ «Кубанский универсальный банк», его заместителя и еще четырех должностных лиц кредитной организации обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Краевая прокуратура оценила ущерб от их деятельности в более чем 35 млн рублей. Об этом говорится в утвержденном обвинительном заключении по уголовному делу.

Дело направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Экс-руководству банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубанский универсальный банк» признали банкротом в январе.

ЦБ РФ в ноябре 2016 года потребовал признать банкротом «Кубанский универсальный банк». С 14 октября регулятор отключил «Кубанский универсальный банк» от платежной системы. А 27 октября ЦБ отозвал лицензию у организации.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению прокуратуры обязал «Кубанский универсальный банк» возвратить в муниципальную собственность ценные бумаги на 350 млн рублей.

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