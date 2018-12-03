Экс-супруга Цеповяза выплатит ему более 4 млн рублей арендной платы за землю

Об этом в декабре сообщил адвокат Стришней Эдуард Чургулия.

Компания экс-супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней выплатит ее бывшему мужу более 4 млн рублей арендной платы за пользование земельными участками.

Цеповяз подал к своей бывшей жене иски на общую сумму около 640 млн рублей, в том числе два иска о взыскании арендной платы с ОПХ «Сила Кубани» на 32 млн и 9 млн рублей. Цеповяз продал это предприятие своей бывшей супруге.

Кущевский районный суд Краснодарского края 29 ноября отказал ему в удовлетворении иска на 32 млн рублей, иск о взыскании 9 млн рублей удовлетворен частично 30 ноября.

«Цеповязу будет выплачено 4 млн 139 тыс. рублей, это задолженность по арендной плате за 2018 год. Мы и не отрицали, что за 2018 год ему частично были не выплачены денежные средства, но в гораздо меньшем размере, чем он заявлял», — цитирует Эдуарда Чургулию ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ест крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, возможно связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов.

Адвокат сообщил, что экс-супруга Цеповяза не передавала ему в колонию шашлыки и крабов. Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Цеповяз планирует подать иск о клевете. Адвокат осужденного 8 ноября заявил о том, что фото с крабами и шашлыками были сделаны не в колонии.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

В прокуратуре рассказали, что администрация колонии предоставляла Цеповязу незаконные привилегии. В отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело. По словам адвоката, Цеповяза 11 ноября должны были перевести из ШИЗО в камеру. ФСИН прокомментировала видео из колонии Цеповяза.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

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