Экс-тренер ФК «Краснодар» Шалимов покинул подмосковные «Химки»

На посту главного тренера клуба Игорь Шалимов находился с июня 2018 года.

ФК «Химки» за восемь туров до конца чемпионата ФНЛ занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По словам Игоря Шалимова, решение об отставке он принял из-за того, что футболисты «Химок» не справляются с его требованиями.

«Когда ты требуешь и потом видишь, что люди с этим не справляются, то я не могу уменьшить свои требования. Можно сказать, я не справился с тем, что я не смог уменьшить свои требования к футболистам «Химок»», — сказал Шалимов.

Также он рассказал, что не прощался с игроками, так как эта процедура ему не приятна.

«В «Краснодаре» я тоже не прощался с футболистами», — цитирует Sports.ru Игоря Шалимова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Шалимова 2 апреля 2018 года отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Команду возглавил Мурад Мусаев, тренировавший до этого молодежную команду горожан.