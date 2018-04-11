Экс-тренер ФК «Краснодар» Шалимов: в этом сезоне команда займет третье место

Игорь Шалимов не согласился с мнением, что у «быков» нет заточенности на результат.

«Сезон надо оценивать по его завершению. У меня есть ощущение, что все будет в порядке, команда займет третье место. И по потенциалу команды это будет суперсезон. Не понимаю, когда говорят о том, что у «Краснодара» нет заточенности на результат — команда претендует на тройку и там окажется, надеюсь. Есть мнение, что мы могли побороться за чемпионство? Исходя из каких факторов? Ок, результата нет — это когда мы в конце первой десятки. По забитым голам мы вторые после «Спартака», побед уже больше, чем в прошлом году», — заявил тренер.

Шалимов также рассказал, что не был удивлен, когда руководство клуба назначило и. о. наставника команды Мурада Мусаева.

«Он молодец, молодежка «Краснодара» шла на первом месте. Там хорошее поколение подрастает. Мне было бы обидно, назначь клуб опытного тренера. Это бы значило, что я хуже него, а он лучше справится с игроками уровня Мамаева, Смолова и Гранквиста. Здесь же клуб просто меняет концепцию, ставит на своего», — сказал специалист в интервью «Спорт Экспрессу».

Он добавил, что с большим уважением относится к президенту клуба Сергею Галицкому и всегда будет благодарен за то, что тот доверил ему команду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Шалимова 2 апреля отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Команду возглавил Мурад Мусаев, тренировавший до этого молодежную команду горожан.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник