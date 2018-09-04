Экс-защитник «Кубани» Армаш перешел в румынский «Волунтари»

Вторую половину прошлого сезона 31-летний игрок провел в ФК «Анжи».
Игорь Армаш подписал двухлетний контракт с клубом «Волунтари» из одноименного города. Клуб считается аутсайдером чемпионата Румынии, сообщает Sports.ru.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», защитник выступал за «Анжи» на правах свободного агента.
С 2010 по 2017 годы Армаш играл в составе ФК «Кубань». В 2016 году он стал капитаном команды.
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