Экс-защитник «Кубани» Армаш перешел в румынский «Волунтари»

Вторую половину прошлого сезона 31-летний игрок провел в ФК «Анжи».

Игорь Армаш подписал двухлетний контракт с клубом «Волунтари» из одноименного города. Клуб считается аутсайдером чемпионата Румынии, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», защитник выступал за «Анжи» на правах свободного агента.

С 2010 по 2017 годы Армаш играл в составе ФК «Кубань». В 2016 году он стал капитаном команды.

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