Экс-защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Дженнинг подписал контракт с «Басконией»

Соглашение баскетболиста с испанской командой рассчитано на два месяца.

В составе «Басконии» Мэтт Дженнинг заменит другого американского новобранца, защитника Джордана Макрэя, о травме которого стало известно 14 сентября.

Минувшим летом Дженнинг тренировался с «Миннесотой Тимбервулвз», сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мэтт Дженнинг покинул ПБК «Локомотив-Кубань» в июле. Американец выступал за краснодарскую команду с середины сезона-2015/16. Он перешел в «Локо» в феврале 2016 года из иерусалимского «Хапоэля».

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