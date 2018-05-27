Экс-защитник ХК «Сочи» Блум продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо»

Соглашение Джонатона Блума с сочинским клубом завершилось 30 апреля.

По его истечении американец в качестве неограниченно свободного агента заключил однолетний контракт с нижегородцами.

Джонатон Блум пополнил состав «Сочи» перед дедлайном, набрав 3 (0+3) очка в десяти играх «регулярки» и 4 (1+3) результативных балла в пяти матчах Кубка Гагарина.

«Торпедо» в межсезонье возглавил Дэвид Немировски, а в тренерский штаб вошел бывший тренер «леопардов» Фредрик Стиллман. Оба специалиста ранее работали с Блумом в «Адмирале», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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