Эксгумированные останки живописца Сальвадора Дали вернули в Фигерас

Об этом сообщили 7 марта в фонде «Гала — Сальвадор Дали».

Эксгумированные из-за теста на отцовство останки живописца Сальвадора Дали вернули в каталонский Фигерас. В фонде пояснили, что точная дата захоронения останков пока не определена, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2007 года испанка Пилар Абель пыталась добиться признания родства с Сальвадором Дали. В июле 2017 года суд вынес решение об эксгумации останков художника Сальвадора Дали. В сентябре стало известно, что тест ДНК не подтвердил родство Сальвадора Дали и испанской гадалки.

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