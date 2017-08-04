Экскурсионные автобусы из Сочи продолжили поездки в Абхазию после взрывов

Здравницы республики принимают туристов в штатном режиме.

Об этом рассказал замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

«Экскурсионные автобусы в Абхазию из Сочи приезжают, здравницы принимают туристов, их безопасность обеспечивают по максимуму», — сказал он.

Замминистра пояснил, что связывался с российскими туроператорами, которые сообщили о единичных отказах. По его словам, массового отказа от поездок в Абхазию нет.

«Не уехали даже те туристы, которые отдыхали в Приморском и пострадали. Выписавшись из больниц, они продолжили свой отдых в здравницах, где их разместили бесплатно», — отметил он.

Ахба уточнил, что загруженность коллективных мест размещения сейчас составляет 65-70%, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали россияне. Они получили травмы от удара камней от взрывной волны, серьезных ранений от осколков снарядов нет. В селе Приморском, где произошло ЧП, находятся источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при необходимости регион направит врачей в медицинские учреждения республики.

В Минздраве Абхазии сообщили, что общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии достигло 60 человек, из них российских туристов — 35 человек. Погибли две жительницы Санкт-Петербурга. Туроператоры заявили, что взрывы в Абхазии могут привести к снижению числа отдыхающих из РФ.

Вернуться на ленту

Источник