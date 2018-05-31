Экспедиция нашла буксир Черноморского флота, погибший в первый день войны

Судно обнаружили в районе Севастополя.

Буксир СП-12 нашла научная экспедиция под руководством историка Виктора Лебединского, исследующая дно вдоль Крымского полуострова.

Судно подорвалось на германской неконтактной донной мине 22 июня 1941 года и мгновенно затонуло. Погибли 26 членов экипажа. Вышедший к месту трагедии торпедный катер подобрал из воды пятерых раненых. Буксир стал первой потерей Черноморского флота в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у берегов Севастополя нашли погибшую в 1909 году русскую подлодку.

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