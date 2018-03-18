Эксперт Николай Петропавловский: для нас Крым — это не картинка в телевизоре

Интерес населения к выборам главы государства, как отмечают эксперты, — явление закономерное. С 1996 года на президентских кампаниях регион всегда показывал лучшие результаты по явке.

Своими мыслями о состоявшемся в крае голосовании с «Кубань 24» поделились эксперты.

«Я считаю, что нынешние выборы, по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года, еще более демократичны и открыты. Привлечено еще больше технических средств, которые позволяют отслеживать выборный процесс не только на избирательных участках, но и в окружных комиссиях», — отметил президент Центра прикладной политологии и социологии Геннадий Подлесный.

По прогнозам экспертов, уже сейчас можно говорить о том, что явка в Краснодарском крае на президентских выборах будет рекордной. Жители Кубани активно шли на выборы и еще по одной причине: 18 марта — это дата референдума в Крыму. По мнению экспертов, события, связанные с полуостровом, всегда находили отклик на Кубани.

«Причина, которая повлияла на высокую явку, — годовщина проведения референдума в Крыму. Мы — единственный субъект, который граничит с Крымом. Очень много казаков, жителей Кубани были там во время подготовки и проведения референдума. Для нас Крым — это не картинка в телевизоре или строчка в газете. Это ближайшие соседи. Это для нас насыщенный, эмоциональный праздник», — заявил социальный технолог Николай Петропавловский.

На Пушкинской площади прошел большой концерт в честь вступления Крыма в состав Российской Федерации. Четыре года назад подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за то, чтобы республика стала частью России. В Краснодаре концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией собрал более 21 тысячи человек. На сцену вышли местные творческие коллективы. Хедлайнером стала известная группа «Градусы». В 22:00 небо над городом раскрасил праздничный фейерверк. На Пушкинской площади работала съемочная группа «Кубань 24».

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