Эксперт объяснил, почему ДеСантису будет сложно победить Трампа на праймериз

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/b2e34e5901d0920c63de43006cebffb7.jpg" title="Эксперт объясняет, почему ДеСантису будет сложно победить Трампа на праймериз" alt="Эксперт объясняет, почему ДеСантис побеждает Трампа на праймериз праймериз «Я сомневаюсь, что ДеСантис выиграет кандидатуру Трампа от республиканцев. Большинство республиканцев считают Трампа законным американским президентом, которого обманом уволили с поста в 2020 году», — сказал Готфрид. эксперты говорят, что среди республиканцев существует заговор против победы Трампа в 2020 году группой неизбранных чиновников и сил специального назначения.