Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит разведанных запасов нефти

Нефти хватит приблизительно на ближайшие 39 лет, а газа – на 80.

Разведанных запасов нефти России хватит на ближайшие 39 лет, газа – на 80, а угля – на еще более долгий срок. Такие данные сообщил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Эксперт отметил, что сейчас из всех известных запасов черного золота в РФ только 65% являются рентабельными.

Игорь Шпуров объяснил, что не все разведанные месторождения нефти в России являются рентабельными. Поэтому сейчас остро встает вопрос, как их можно быстро ввести в разработку и стоит ли это делать.

«По итогам инвентаризации рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро», — заявил Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК».

По его словам, оставшаяся доля разведанных запасов может быть трудноизвлекаемая, поэтому для ее добычи может потребоваться применение новых технологий, а также особый налоговый режим и предварительное обустройство месторождений. Однако самое главное — это принятие законов о полигонах с новыми технологиями.

Игорь Шпуров.

«В 2022 году несколько компаний уже получили лицензии нового вида на создание таких полигонов, их уже организовывают на участках с трудноизвлекаемыми запасами», — объяснил Шпуров.

Эксперт добавил, что точные запасы газа и угля не известны, потому что не проводилась их инвентаризация. Шпуров считает, что она очень важна в случае с углем из-за того, что угольные месторождения находятся в удаленных регионах. При этом инициатива должна исходить от государства, а после этого могут подключиться и частные компании.

В августе цена нефти марки Brent на мировых рынках упала до 94 долларов за баррель. Стоимость черного золота снижается из-за опасений импортеров по поводу сокращения спроса, провоцируемого рисками для экономик США и Европы. На снижение цены также влияет ситуация с коронавирусом в Китае и долговой кризис в развивающихся странах.

Ранее члены ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. По оценкам аналитиков, это самый незначительный показатель наращивания добычи нефти с 1980-х годов. Такой объем нефти потребляется в мире каждые 86 секунд.

В июле Россия и Иран договорились вести разработку новых газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона вложит в проект 10 млрд долларов. А для экономики Ирана подобные масштабы инвестиций – настоящая бомба против западных санкций.

Обозреватель Financial Times назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, это только подтолкнет западные страны к еще большей зависимости от российских энергоносителей, что позволит президенту Путину усилить давление на них.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.