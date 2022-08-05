Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит разведанных запасов нефти

auladin 05.08.2022 Экономика

Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит разведанных запасов нефти

Нефти хватит приблизительно на ближайшие 39 лет, а газа – на 80.

Разведанных запасов нефти России хватит на ближайшие 39 лет, газа – на 80, а угля – на еще более долгий срок. Такие данные сообщил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Эксперт отметил, что сейчас из всех известных запасов черного золота в РФ только 65% являются рентабельными.

Игорь Шпуров объяснил, что не все разведанные месторождения нефти в России являются рентабельными. Поэтому сейчас остро встает вопрос, как их можно быстро ввести в разработку и стоит ли это делать.

«По итогам инвентаризации рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро», — заявил Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК».

По его словам, оставшаяся доля разведанных запасов может быть трудноизвлекаемая, поэтому для ее добычи может потребоваться применение новых технологий, а также особый налоговый режим и предварительное обустройство месторождений. Однако самое главное — это принятие законов о полигонах с новыми технологиями.

Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит разведанных запасов нефти

Игорь Шпуров.

«В 2022 году несколько компаний уже получили лицензии нового вида на создание таких полигонов, их уже организовывают на участках с трудноизвлекаемыми запасами», — объяснил Шпуров.

Эксперт добавил, что точные запасы газа и угля не известны, потому что не проводилась их инвентаризация. Шпуров считает, что она очень важна в случае с углем из-за того, что угольные месторождения находятся в удаленных регионах. При этом инициатива должна исходить от государства, а после этого могут подключиться и частные компании.

В августе цена нефти марки Brent на мировых рынках упала до 94 долларов за баррель. Стоимость черного золота снижается из-за опасений импортеров по поводу сокращения спроса, провоцируемого рисками для экономик США и Европы. На снижение цены также влияет ситуация с коронавирусом в Китае и долговой кризис в развивающихся странах.

Ранее члены ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. По оценкам аналитиков, это самый незначительный показатель наращивания добычи нефти с 1980-х годов. Такой объем нефти потребляется в мире каждые 86 секунд.

В июле Россия и Иран договорились вести разработку новых газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона вложит в проект 10 млрд долларов. А для экономики Ирана подобные масштабы инвестиций – настоящая бомба против западных санкций. 

Обозреватель Financial Times назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, это только подтолкнет западные страны к еще большей зависимости от российских энергоносителей, что позволит президенту Путину усилить давление на них.

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