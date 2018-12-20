Эксперты «Фанагории» рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Праздник приближается, и многие россияне уже начали делать покупки к новогоднему столу, на котором традиционно присутствует шампанское.

«Проверенные предприятия дорожат своей репутацией. У них, как правило, есть собственные виноградники, и никто не готов в одночасье потерять свою репутацию из-за партии испорченной продукции», — сказал главный шампанист винодельни Александр Березов.

Напитки, произведенные в Краснодарском крае в 2018 году, собрали большой урожай наград на российских и международных конкурсах. Найти победителей можно на полках магазинов региона.

«Я советую, во-первых, выбирать игристые вина Краснодарского края. Посмотрев на этикетку, обязательно проверьте марку», — отметил начальник управления виноградарства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Олег Толмачев.

На марке, по мнению экспертов, следует обратить внимание на географию продукции. Если информации нет и бренд вам не знаком, то лучше воздержаться от экспериментов.

«Место, в котором мы находимся, уникально: у нас близко расположены Черное и Азовское моря, по географическому положению это 45-я параллель. На ней же находится и Бордо во Франции», — пояснила заместитель генерального директора по науке и качеству компании «Фанагория» Валентина Попандопуло.

Уникальность вин Краснодарского края обусловлена не только природой региона: сейчас на Кубани применяются самые современные технологии изготовления напитков.

Также специалисты рекомендуют брать напитки не дешевле 300 рублей без учета скидки.

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