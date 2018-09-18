Эксперты МТС проанализировали цветовые пристрастия кубанцев при выборе смартфонов

18 сентября в 10:46

Эксперты МТС проанализировали продажи современных гаджетов в собственных салонах и выяснили, какого цвета смартфоны предпочитают покупатели в России.

Компания Apple 12 сентября представила три новых iPhone. Самая доступная модель iPhone XR получила сразу пять расцветок — черную, белую, красную, синюю и желтую. Эксперты МТС проанализировали продажи современных гаджетов в собственных салонах и выяснили, какого цвета смартфоны предпочитают покупатели в России.

Предпочтения кубанцев сместились в сторону более ярких цветов: синих и розовых моделей. Специалисты розничной сети МТС объясняют этот факт тем, что выросло новое поколение покупателей: вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон, ментально ближе более яркие и демократичные расцветки.

Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. Продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 600%. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 17%. В первую очередь, влияние на популярность этой расцветки оказали новые модели бренда Honor, такие как Honor 10 и Honor 9 Lite. Также покупатели стали в 2,5 раза чаще выбирать розовые смартфоны, в то время как «золото» и «серебро» стали терять былую популярность.

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении с января по сентябрь 2018 года по-прежнему остаются устройства традиционных расцветок — черного и серого. Их выбирает каждый второй покупатель в МТС. На втором месте, несмотря на тенденцию к снижению в продажах, все еще находятся золотые смартфоны — практически каждый пятый гаджет приобретается в этом цветовом исполнении.

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