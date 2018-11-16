Эксперты: наводнение на Кубани не нанесло серьезного ущерба памятникам природы

16 ноября в 17:11

По данным министерства природных ресурсов края, основной удар стихии пришелся на объекты инфраструктуры.

Тяжелые последствия от ливней для инфраструктуры, по мнению специалистов, стали следствием неблагоприятного воздействия человека на экологию.

В министерстве добавили, что в настоящее время специализированные службы продолжают проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также мероприятий по расчистке русел и берегов рек, в которых в результате сильных ливней поднимался уровень воды.

Отсутствие существенных последствий стихии для особо охраняемых природных территорий края подтвердил директор регионального отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.

По его словам, в Апшеронском районе в целом ничего катастрофического не произошло. Так же, как и с тисо-самшитовой рощей в Хосте: ее залило, но потом вода просто сошла.

Шмунк добавил, что экосистема на этой территории изначально адаптирована к возможным внезапным паводкам.

«Для горных рек это так или иначе нормальная история, но она усугублена тем, что люди стали строить близко к урезу воды, поэтому такие потери — финансовые, инфраструктурные. Люди должны думать, где строить и какие инфраструктурные, технологические, строительные решения допустимы, а какие нет. Понятно, что если ты при строительстве полностью убираешь растительность со склона, то рано или поздно при сильном дожде этот склон сойдет вниз», — пояснил он.

Руководитель природоохранной комиссии краснодарского регионального отделения РГО Нина Витульская отметила, что катастрофических последствий для экосистемы не было, однако надо минимизировать причины, которые приводят к таким ситуациям. Главная причина подтоплений — это вырубка лесов вдоль рек, разрушение русел рек различными способами, заиление.

По ее мнению, для того, чтобы в дальнейшем избежать повторения сложившейся ситуации, необходимо пересмотреть статус ряда природных территорий, в том числе в Апшеронском районе и на Черноморском побережье, которые сегодня официально не являются особо охраняемыми, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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