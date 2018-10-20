Эксперты назвали Audi S5 самой «аварийной» машиной в России

По данным портала auto.ru, почти 43% машин этой модели попадали в ДТП.

Вторую строчку занял кроссовер Citroen C4 Aircross (39%). На третьем месте — Jaguar X-Type (38,2%).

В пятерку также вошли Cadillac CTS и Volkswagen Phaeton, которые не так часто встречаются на российских дорогах.

В числе марок-лидеров по числу аварий находятся Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes с показателями 30-32%.

Меньше всего в аварии попадают Bentley (12,7%), российский УАЗ (16,6%) и китайский Great Wall (18,2%), сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник