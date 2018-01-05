Эксперты назвали лучший смартфон на Android

Им стал китайский Huawei Mate 10 Pro.

Определяющими факторами в масштабном тестировании, проведенном порталом Android Authority, стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. При этом качество снимков определялось с помощью пользовательского голосования.

По итогам исследования Huawei Mate 10 Pro получил в финальном зачете 361 балл, опередив Samsung Galaxy Note 8 на несколько баллов — корейский флагман набрал 354 балла. Третье место занял OnePlus 5T — 337 баллов.

Также в список лучших вошли модели Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black, сообщает РИА «Новости».

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