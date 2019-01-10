Самыми востребованными станут специалисты в сфере IT. В Краснодаре на подобную должность претендуют не так много соискателей — всего два-три человека на место, отмечают эксперты одного из ведущих рекрутинговых агентств.

При этом спрос на программистов, сисадминов, IT-разработчиков не будет падать не только в 2019-м, но и в ближайшее десятилетие. Работа в сфере информационных систем может быть самой разной. Не обязательно сутками сидеть за компьютером или даже получать новое образование. Для переквалификации достаточно обучения на курсах. К примеру, практически любой может стать тестировщиком мобильных приложений.

Нуждаются кубанские работодатели также в строителях и медиках.

«Инженерные специальности предлагают достаточно высокие зарплаты, от 100 тыс. рублей. Конечно, это предполагает большую долю ответственности от сдачи объекта в эксплуатацию и начала его проектирования. Тем не менее, такие вакансии есть. Это специалисты в области медицины или фармацевтики, особенно врачи узкой специализации. Их ищут как бюджетные учреждения, так и частные клиники», — сказала руководитель пресс-службы рекрутинговой компании Алена Манохина.

Востребованы также рабочие специальности. Но в целом кардинальных изменений на рынке труда в 2019 году не будет. На рост заработной платы — примерно на 5% — можно надеяться. По крайней мере, 50% кубанских работодателей его анонсировали. Но скорее всего, доходы жителей края будут увеличиваться не за счет повышения оклада, а за счет различных бонусов и премий.

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