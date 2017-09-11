Эксперты отметили высокую подготовку членов избиркома Кубани

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что выборы в Краснодарском крае прошли на высшем уровне.

По мнению эксперта, это результат успешного взаимодействия общественников и краевого избиркома.

«Считаю, что комиссия Краснодарского края хорошо подготовилась к выборам. Особенно отмечу роль общественного штаба по контролю за избирательными процессами. Это позитивный опыт местных общественников, экспертов, которые пытались сделать все возможное, чтобы выборы прошли на должном уровне», — подчеркнул Александр Брод.

Александр Брод также добавил, что серьезных нарушений зафиксировано не было. Претензии в ближайшее время рассмотрят специалисты территориальных избирательных комиссий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», политтехнолог Александр Топалов отметил, что во время выборов на Кубани все парламентские партии смогли достойно проявить себя.

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