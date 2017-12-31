Эксперты ожидают в 2018 году стабильности во всех сферах

Символ наступающего года — Золотую Собаку — в восточном календаре называют верным, надежным и честным.
А еще это животное предано человеку. Поэтому в 2018 году эксперты ожидают стабильности во всех сферах жизни. Особенно в экономике. Они прогнозируют рост валового продукта, увеличение доходов и снижение инфляции.
Это будет важный год и в политике. В марте страна выберет президента России. И еще одно событие, которым будет жить страна весь 2018 год, — это чемпионат мира по футболу. Такого спортивного праздника в России никогда не было. И сейчас никто не сомневается, что мундиаль страна проведет на самом высоком уровне. Шесть матчей чемпионата пройдут на Кубани, сильнейшие сборные планеты выйдут на газон сочинского стадиона «Фишт».
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