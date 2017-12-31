Эксперты ожидают в 2018 году стабильности во всех сферах

Символ наступающего года — Золотую Собаку — в восточном календаре называют верным, надежным и честным.

А еще это животное предано человеку. Поэтому в 2018 году эксперты ожидают стабильности во всех сферах жизни. Особенно в экономике. Они прогнозируют рост валового продукта, увеличение доходов и снижение инфляции.

Это будет важный год и в политике. В марте страна выберет президента России. И еще одно событие, которым будет жить страна весь 2018 год, — это чемпионат мира по футболу. Такого спортивного праздника в России никогда не было. И сейчас никто не сомневается, что мундиаль страна проведет на самом высоком уровне. Шесть матчей чемпионата пройдут на Кубани, сильнейшие сборные планеты выйдут на газон сочинского стадиона «Фишт».

Вернуться на ленту

Источник