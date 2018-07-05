Эксперты предложили поправки в проект по изменению пенсионного законодательства

Эксперты Общероссийского народного фронта и представители профильных ведомств обсудили предложения правительства по повышению пенсионного возраста во время круглого стола.

Участники озвучили свои предложения по улучшению подготавливаемых правительством изменений. Так, например, было предложено расширить понятие «предпенсионного возраста», подкрепив его дополнительными льготами и социальными гарантиями. По оценкам экспертов, понятие «предпенсионного возраста» следует увеличить с двух до пяти лет.

Специалисты также рекомендовали правительству в 1,5 раза увеличить протяженность «переходного периода» и дать многодетным женщинам право выйти на пенсию досрочно.

Эксперты призвали учитывать особенности демографии и продолжительности жизни в разных регионах, разработать и принять государственную программу обучения или переподготовки пожилых граждан по актуальным специальностям, а также разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей приглашать на работу россиян старшего поколения.

В организации отметили, что все предложения будут направлены в правительство и Госдуму, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей.

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник