Эксперты предупредили о скором подорожании жилья в России

К осени цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 10%.

К осени цены на российском рынке недвижимости могут вырасти на 10%. Такое мнение высказали риелторы и эксперты «Известями». По их словам, подорожание квартир в первую очередь коснется новостроек. Связано это с запуском программы льготной ипотеки и высокой одобряемостью жилищных кредитов со стороны банков.

Эксперты отмечают, что рынок жилья в России начал восстанавливаться после пандемии коронавируса и нестабильной ситуациии после начала спецоперации на Украине. Из-за снижения ключевой ставки ЦБ в июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%.

Из-за роста ипотеки продажи жилья в июле выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем, сообщил замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Специалисты по недвижимости считают, что экономическая стабилизация позволила застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее. В связи с ростом отложенного спроса цены на новостройки в ближайшие месяцы будут только расти.

«Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5–7% до конца года», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По другим оценкам, цены на квартиры в новостройках вырастут к осени на 10–12%. При этом эксперты указывают, что никаких предпосылок для снижения стоимости жилья сейчас нет. Вместе с тем, аналитики предупреждают, что рост цен на недвижимость будет тормозить спрос на него.

Некоторые специалисты ожидают, что рынок недвижимости до сих пор не пришел в равновесное состояние. По их оценкам, основная активность на рынке будет к концу года, когда стабилизируется цены. Однако дальнейшее развитие рынка недвижимости будет зависеть от общеэкономической и политической ситуации в стране и мире.

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