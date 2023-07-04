Эксперты рассказали об изменении правил получения виз для стран ЕС

Визовые центры ряда европейских стран предупредили заявителей о том, что сроки оформления документов на получение шенгенской визы будут увеличены.

Таким образом, итальянский визовый центр принял решение об увеличении сроков рассмотрения заявлений объявили, что теперь их необходимо подавать не менее чем за 15 рабочих дней до начала поездки. Срок рассмотрения документов может составлять до 30 календарных дней. Ранее у сотрудников было время принять решение в течение двух недель.

По словам Юлии Вальд, автора телеграм-канала Julia Visa, изменения коснутся и туристов, отправляющихся в Испанию.

> “Теперь документы принимаются минимум за 45 дней до поездки. В консульстве не хватает сотрудников, и документы обрабатываются дольше”, – пояснил он.