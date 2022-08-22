Эксперты рассказали, в чём сейчас опасно держать свои сбережения

Финансисты советуют распределить накопления между разными валютами и облигациями.

Из-за мировой экономической нестабильности держать свои сбережения в одной из валют сейчас крайне опасно. Финансисты советуют присмотреться к китайскому юаню, а также обратить внимание на облигации. При этом лучшего всего распределить накопления между разными валютами и ценными бумагами.

Эксперты отмечают, что в России за последние месяцы резко вырос спрос на юань. Более 30% всех торгов на Мосбирже приходится на китайскую валюту, и инвесторы стали активнее присматриваться к нему. Интерес к юаню также растет на фоне продления ЦБ до 2023 года ограничений на снятие наличных долларов и евро. Однако финансисты советуют хорошо подумать перед тем, чтобы переводить все свои сбережения в юань.

«При покупке любой валюты на бирже сейчас надо учитывать серьёзные риски. В условиях мировой экономической нестабильности любые вложения как в юань, а равно и в доллар США, евро, фунт стерлингов, а тем более в другие экзотические валюты, представляются довольно опасным мероприятием. Традиционно даже в условиях экономической стабильности волатильность валют относительно друг друга очень большая», — рассказал изданию Life специалист маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

По его мнению, наиболее рациональным было бы 60–80% своих накоплений сохранить в рублях, а остальную сумму распределить в долларах, евро и юанях. Георгий Свирин полагает, что в ближайшие месяцы Минфин и Центробанк в угоду экспортерам будет ослаблять курс рубля. Что касаются юаня, то его курс может резко падать из-за действий властей КНР.

«В чём трудности сохранения наличного юаня или на депозитах в банках? Хотя китайская экономика и становится одним из мировых лидеров (по некоторым оценкам её можно считать № 1 в мире), однако она более ориентирована на экспорт. Центробанк страны, экономика которой ориентирована на экспорт, предпочитает ослаблять свою валюту. Поэтому Народный банк Китая проводит периодически неожиданные интервенции. Естественно, инвестор, приобретающий китайский юань для создания личных накоплений, должен предусматривать риск обесценения этой валюты на 10% — а порой и гораздо больше — за одну ночь», — предупредил эксперт.

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что курс большинства популярных западных валют сейчас завязан на санкциях стран-эмитентов против России. В отличие от доллара, фунта и йены вложения в китайскую валюту для россиян будут нести меньше геополитических рисков. При этом ликвидность юаня или гонконгского доллара не уступает другим мировым валютам.

Зельцер советует россиянам присмотреться к депозитам в нацвалюте КНР или облигациям российских компаний в юанях.

«Инвестиции всегда сопряжены с определённым уровнем риска, это рыночная норма. Менее рискованные инструменты — облигации, например, — дадут меньшую доходность. Более рискованные — акции компаний второго и третьего эшелонов, а также тех эмитентов, которые отказались от публикации финансовых данных в этом году, — стоит рассматривать осторожнее», — добавил экономист Андрей Лобода.

В целом эксперты предупреждают россиян, что в условиях мировой нестабильности потерять деньги можно везде. Особенно это касается вложений в акции и ценные бумаги на российском рынке. Геополитические риски будут ослаблять все мировые валюты, в том числе и доллар. В текущих условиях аналитики советуют приглядеться к золотым или серебренным вкладам, которые во время финансовых кризисов показывают рост доходности.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, в какую валюту лучше всего вложиться, чтобы сохранить сбережения в условиях кризиса.

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