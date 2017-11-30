Эксперты: в будущем сезоне кубанские аграрии сделают выбор в пользу сои

Такой прогноз на выставке «ЮГАГРО» озвучили специалисты компании «Щелково Агрохим». Она является ведущим отечественным предприятием в сфере защиты растений.

Сейчас, по мнению экспертов, падение цен на сахар и зерновые колосовые культуры приведет к тому, что многие аграрии будут искать новые направления для развития. Одним из них может стать соя. На стенде компании представлены технологии, которые позволят повысить урожайность. Среди них — системы управления фотосинтезом и вегетацией, а также линейка средств защиты растений и агрохимикатов. Кроме того, компания презентует новинки для защиты и повышения урожайности масличного льна и продовольственной пшеницы. На выставке уже заключены десятки договоров с кубанскими аграриями.

«Мы находимся в конкурентном мире, поэтому все дороги ведут, если раньше говорили в Рим, то сегодня на Кубань. Это оправдано тем, что здесь самое высокое развитие сельского хозяйства, поэтому и мы здесь», — сказал генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Научными разработками и поддержкой российских аграриев компания занимается уже почти 20 лет. Есть собственные лаборатории и исследовательские центры. Все это, по мнению гостей «ЮГАГРО», позволяет выводить на рынок инновационные решения в области защиты растений. Клиенты компании получают технологическое сопровождение и консультации на всех этапах работы.

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