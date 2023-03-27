Экспорт Казахстана вырос на фоне мировых потрясений

Экспорт Казахстана увеличился по сравнению с на фоне войны в Украине и последующих потрясений в мировой экономике. Впервые с 2012 года экспорт увеличился на 40%, а торговля нетоварной продукцией значительно увеличилась, установив исторический рекорд, сообщает «Казлента».

Россия и Китай являются ведущими партнерами Казахстана. Россия является поставщиком, а Китай – покупателем казахстанской продукции.

Из-за войны увеличились поставки энергоресурсов в страны Запада. Таким образом, в первую пятерку торговых партнеров вошли Италия, Турция и Южная Корея, которые в основном покупают нефть.

Экспорт нетоваров составил 26,5 млрд долларов, а экспорт сырья – 57,9 млрд долларов. В целом экспорт впервые приблизился к объемам 2012-2013 гг.