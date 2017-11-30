Экспорт мандаринов из Абхазии в 2017 году снизился в 1,5 раза

Ввозить цитрусовые из Абхазии в Россию начали 15 октября, уже экспортировали 1,5 тыс. т мандаринов.

За сутки через сочинскую таможню проходит около 25 т цитрусовых. В этом году наблюдается снижение товаропотока почти в 1,5 раза. За аналогичный период прошлого года было оформлено более 4 тыс. т цитрусовых, а в сутки проходило от 60 т до 68 т товара.

Всего в 2016 году за весь «мандариновый сезон» с октября по февраль оформили более 12 тыс. т цитрусовых, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинской таможни.

В ведомстве отметили, что в отношении абхазской продукции действует режим свободной торговли, аналогичный тому, который используется со странами СНГ. Таможенные пошлины с этих товаров не взимаются, применяются только внутренние налоги. Нормы ввоза коммерческих партий товаров количественно законодательством не ограничиваются, от таможенной стоимости коммерческой партии груза взимается НДС по ставке 18%.

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