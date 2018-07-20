Экспорт сельхозпродукции Кубани за полгода увеличился на 30%

20 июля в 14:00

За этот период экспортировали сельхозпродукции на 965,3 млн долларов.

Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года — тогда было экспортировано на 730,9 млн долларов.

По данным регионального минсельхоза, вырос объем экспорта зерна. Так, за первые шесть месяцев года на зарубежные рынки отправили 3,9 млн т зерна, что на 30% больше, чем годом ранее. Основные страны экспорта — Турция и Египет.

В ведомстве также добавили, что на 44% увечился экспорт подсолнечного масла — до 114,2 тыс. т.

Всего экспорт зерна и продуктов его переработки через морские порты края в 2018 году вырос на 56% и превысил 17,2 млн т. Основная доля экспорта — 81% — приходится на пшеницу, объем поставок которой составил 14 млн т.

Всего за январь-июнь из морских портов региона отгружено на экспорт 820 судов с зерном и продуктами его переработки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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