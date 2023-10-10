Экспорт винограда в Узбекистане сократился вдвое

В сентябре 2023 года объем экспорта свежего винограда из Узбекистана снизился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и оказался в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется рекордным ростом цен на данную продукцию, сообщает EastFruit, пишет Kun.uz.

По предварительной торговой статистике, в сентябре 2023 года Узбекистан продаст на экспорт 27,3 тыс. тонн свежего винограда, что составляет менее 38,9 тыс. тонн в августе этого года и 59,0 тыс. тонн в сентябре прошлого года

. Несмотря на то, что объем экспорта узбекского винограда в июле 2023 года был выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2023 года, когда экспортный сезон вступил в активную стадию, объем отправки этой продукции на внешние рынки увеличился на 10%. по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это объясняется резким увеличением разницы между текущим и прошлогодним уровнями оптовых цен начиная с третьей декады августа.

Если в августе текущие оптовые цены на виноград были в среднем в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня, то в сентябре этот разрыв достиг уже 2,5-3 раз. В результате в сентябре наблюдалось резкое снижение экспорта узбекского винограда как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.