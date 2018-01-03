Экстренное предупреждение по лавиноопасности в Сочи продлили до 6 января

По данным гидрометцентра в период 3-6 января в горах курорта выше 1 тыс. м лавиноопасно.

Спасатели обращают внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности. Рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды. Также выходя в горы нужно стараться избегать мест возможного схода лавин.

При сходе лавины необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01, 101 или 8(861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник